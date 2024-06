Expert o plošnom vyplácaní 13. dôchodkov: Je to plytvanie a brzdí budúci rast miezd a príjmov Slovákov

Čo sa deje: Odborník z INESS tvrdí, že plošné rozdávanie 13. dôchodkov je pre slovenskú ekonomiku neefektívne.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tvrdí, že plošné vyplácanie 13. dôchodku je plytvaním verejných prostriedkov.

Výdavky štátu presahujú ekonomické možnosti krajiny.

Okrem iného je problémom aj plošné vyplácanie 13. dôchodku, ktorý dostávajú napríklad i dôchodcovia s príjmom nad 1 000 eur mesačne.

Prečo je to dôležité: Plošné rozdávanie mimoriadnych sociálnych dávok je populárny populistický ťah, ktorý neadresne jednorazovo poskytne peniaze všetkým penzistom. Z dlhodobého hľadiska však tento krok vládnych politikov predstavuje výrazné komplikácie pre slovenskú ekonomiku a budúce výplatné pásky Slovákov.

Citát: „Plošné poskytovanie dávok je plytvaním, ktoré v budúcnosti bude tlmiť rast ekonomiky a tým aj príjmy obyvateľstva,“ uviedol analytik INESS Radovan Ďurana.

Širší kontext: Poskytovanie 13. dôchodku všetkým seniorom poberajúcim starobný dôchodok považuje odborník za plytvanie. Podľa neho by sa mal štát snažiť hľadať úspory všade tam, kde je to možné. V opačnom prípade hrozí, že nové dane budú brzdiť budúci rast miezd a príjmov Slovákov.



Expert tvrdí, že ak by 13. dôchodok nedostali seniori s mesačnou dávkou nad 1 000 eur, tak úspora by dosiahla 65 miliónov eur. Ak by dávku zase nedostali seniori s dôchodkom vyšším, ako je čistá minimálna mzda, úspora by dosiahla 398 miliónov eur, čo je štvornásobok dodatočných príjmov z predpokladaného zvyšovania dane z príjmov fyzických osôb.

