Romana Tabák zdieľala fotku s mužom, ktorý má tetovanie Adolfa Hitlera aj Auschwitzu. Údajne o tom nevedela, fotografiu stiahla

Čo sa deje: Romana Tabák zdieľala na sociálnej sieti fotografiu s mužom, ktorého telo pokrýva neonacistická symbolika.

Poslankyňa Tabák sa odfotila s Bohušom B., ktorý má blízko k extrémistickej strane ĽSNS.

Napísala o ňom, že je to „srdečný silný muž“.

Bohuš B. má takmer celé telo posiate tetovaniami s nacistickou tematikou a je prepojený na členov ĽSNS, upozorňoval vo svojom staršom blogu exposlanec Ján Benčík.

Poslankyňa Tabák pre Refresher povedala, že si nebola týchto informácií vedomá, a záber zo sociálnych sietí zmazala.

Prečo je to dôležité: Podporovanie nacistického režimu a jeho zločinov proti ľudskosti je neakceptovateľné. Politici by mali vo zvýšenej miere dbať na to, aby osoby, ktoré zločiny nacizmu podporujú, žiadnym spôsobom nelegitimizovali.

Širší kontext: Bohuš B. má celé telo potetované symbolmi, ktoré adorujú nacistické Nemecko. Na pravom predlaktí má napríklad vytetovaný železný kríž a helmu s runami SS.

Na jeho tele sa nachádzajú aj viackrát pretetované hákové kríže, nápis Mein Kampf, vyobrazenia Adolfa Hitlera a koncentračný tábor Auschwitz. Na Facebooku sa priatelí s mnohými príslušníkmi či funkcionármi strany ĽSNS, ktorí sa pohybujú v prostredí extrémistov.

Romana Tabák pre Refresher povedala, že Bohuš B. ju včera na 115. výročí FC Nitra náhodne zastavil. „Ja ho absolútne nepoznám, on ma včera zastavil ako security, že sa chce so mnou odfotiť,“ uviedla poslankyňa Tabák. Podľa jej slov bol veľmi milý. O jeho ideologickom pozadí vraj nevedela a fotku z Instagramu stiahla.

Zdroj: Ján Benčík

