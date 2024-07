Mnohí Slováci majú nárok na českú diaľničnú známku úplne zadarmo. Na stopercentnú zľavu stačí poslať oznámenie

Čo sa deje: Elektromobily a autá na vodík môžu jazdiť po českých diaľniciach úplne zadarmo.

Majitelia elektromobilov a vodíkových áut registrovaných u nás sú v Česku oslobodení od platenia za diaľničnú známku, upozorňuje Topspeed.sk.

Vodičom na Slovensku stačí vyplniť a poslať oznámenie českým úradníkom.

Cenové zvýhodnenie platí aj pre majiteľov plug-in hybridov.

Prečo je to dôležité: Slovenskí vodiči elektromobilov, vodíkových áut a plug-in hybridov môžu ušetriť peniaze, ktoré by inak museli vynaložiť na diaľničné známky. To môže byť motiváciou pre vodičov, aby si zakúpili ekologickejšie vozidlá.

Citát: „Na uplatnenie nároku na oslobodenie pre vozidlá, ktoré nie sú automaticky oslobodené, je nutné pred použitím spoplatnenej diaľnice podať oznámenie oslobodenia,“ informujú.

Širší kontext: Vodiči, ktorí jazdia na aute so štandardnými palivami, zaplatia za ročnú diaľničnú známku 91,40 eura. V prípade, že ide o auto na zemný plyn alebo biometan, cena sa zníži na sumu približne 45 eur. Vodiči plug-in hybridov zaplatia zhruba 22 eur.

