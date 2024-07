Kontroverzný Projekt 2025: čo vraj môže čakať USA, ak bude zvolený Donald Trump

Bývalý prezident USA a republikánsky kandidát v prezidentských voľbách sa síce dištancoval od konzervatívneho plánu na svoje prípadné druhé funkčné obdobie, ale ako ukazujú posledné analýzy, v skutočnosti je s ním úzko spätý.

Za takzvaným Projektom 2025 stojí americký konzervatívny think-tank The Heritage Foundation, ktorý je považovaný za jednu z najvplyvnejších konzervatívnych inštitúcií v Spojených štátoch. Jej agenda zahŕňa okrem iného intenzívne potláčanie migrácie, potláčanie práv LGBTQ+ ľudí, potláčanie práva na interrupciu, znižovanie ochrany životného prostredia alebo podnikanie agresívnych krokov voči Číne. Informuje o tom denník Guardian.

Na čele think-tanku stojí Kevin Roberts, muž, ktorý v jednom zo svojich textov opísal Spojené štáty v roku 2024 ako miesto, kde „inflácia devastuje rodinné rozpočty, stúpa počet úmrtí na predávkovanie drogami a deti trpia toxickou normalizáciou transgenderizmu s transvestitmi a pornografiou, ktorá sa dostáva do školských knižníc“.

Začiatkom júla Roberts vydesil veľkú časť americkej spoločnosti, keď na realizáciu projektu nevylúčil možnosť použitia násilia. „Sme v procese druhej americkej revolúcie, ktorá nebude krvavá, ak to ľavica dovolí,“ povedal podľa BBC.

O čo ide?

Na viac ako 900 stranách autori dokumentu opisujú, ako by Trump a jeho spojenci mohli rozložiť vládu USA, ak vyhrajú jesenné prezidentské voľby. Jedným z takýchto krokov je možné odstránenie nezávislých úradníkov z federálnych inštitúcií a ich nahradenie politickými nominantmi.

Čo napríklad navrhuje Projekt 2025?

Prepustenie tisícov štátnych zamestnancov.

Rozšírenie právomocí prezidenta.

Zrušenie ministerstva školstva.

Masívne zníženie daní.

Celoštátny zákaz potratov.

Viac finančných prostriedkov na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom.

Manuál postupne prechádza jednotlivé vládne agentúry a navrhuje spôsoby, ako by sa smernice zavedené Bidenovou vládou mohli zrušiť a nahradiť novými, vytvorenými na základe pravicových ideálov. Jeho cieľom je zároveň rozšíriť právomoci prezidenta.

Nadácia Heritage Foundation už v minulosti vypracovala podobný projekt napríklad pre Ronalda Reagana, ktorého administratíva bola pod jej silným vplyvom. Bývalý prezident údajne dokument rozposlal všetkým členom svojej administratívy a dve tretiny bodov boli buď splnené, alebo sa o to aspoň pokúsil.

Čo s tým má spoločné Trump?

Autori plánu výslovne neuvádzajú, že je určený pre Donalda Trumpa, ale z textu plánu je to úplne jasné, pretože témy, ktoré sú v ňom zahrnuté, často úzko súvisia s Trumpovými cieľmi. Samotný bývalý prezident však svoju účasť poprel s tým, že o projekte nič nevie.

„Nesúhlasím s niektorými vecami, ktoré hovoria, a niektoré z vecí, ktoré hovoria, sú absolútne smiešne a priepastné. Nech robia čokoľvek, prajem im veľa šťastia, ale nemám s nimi nič spoločné,“ napísal bývalý prezident na vlastnej sociálnej sieti The Truth.

Trump však v minulosti viackrát vystúpil na podujatiach organizovaných nadáciou Heritage Foundation. Medzi autormi a podporovateľmi projektu je navyše množstvo ľudí, ktorí pôsobili ako úradníci v administratíve bývalého prezidenta. Z jeho strany ide teda teraz skôr o zachovanie jeho PR, keďže väčšina Američanov považuje Projekt 2025 za veľmi kontroverzný.

Budúcnosť plánu

To, či sa Trump v prípade znovuzvolenia pokúsi projekt presadiť, je v súčasnosti neisté, ale je to určite pravdepodobné. Pravdou je, že projekt má rozpočet 22 miliónov dolárov. Jeho súčasťou sú stratégie na realizáciu jednotlivých agend hneď po prezidentskej inaugurácii v januári 2025, ako aj databáza konzervatívnych osobností, ktoré by mohli obsadiť kľúčové pozície.