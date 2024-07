Vedci potvrdili jaskyňu na Mesiaci, ktorá by mohla slúžiť astronautom.

Tím vedcov potvrdil, že na Mesiaci je jaskyňa.

Nachádza sa neďaleko od miesta, kde pred 55 rokmi pristáli americkí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin.

Jaskyňa by mohla slúžiť ako základňa pri budovaní trvalo obývateľných základní. Vedci súčasne predpokladajú, že takýchto jaskýň môžu byť na Mesiaci stovky.

Vedci predpokladajú, že jaskyňa vznikla pred miliónmi či dokonca miliardami rokov, keď sa na Mesiaci pohybovala horúca láva – práve ona mohla urobiť taký tunel v hornine.

Prečo je to zaujímavé: Veľká jaskyňa sa nachádza v blízkosti Mora pokoja len 400 kilometrov od miesta pristátia Apolla 11.

Citát: „Mesačné jaskyne boli viac než 50 rokov záhadou, sme preto nadšení, že sa nám existenciu jednej podarilo potvrdiť,“ uviedol Carrer a ďalší z hlavných autorov štúdie Lorenzo Bruzzone z Univerzity v Trente.



Širší kontext: Jaskyne by pozemšťanov chránili pred kozmickým o slnečným žiarením, ako aj pred zásahmi mikrometeoritov. Budovanie biotopov od nuly by bolo časovo náročnejšie, a to aj vtedy, keď sa zohľadní potenciálna potreba vystužiť steny jaskyne, aby sa prípadne zabránilo zrúteniu jej stien, uviedol vedecký tím.

Skaly a iný materiál vo vnútri týchto jaskýň môžu tiež pomôcť vedcom lepšie pochopiť, ako sa Mesiac vyvíjal, najmä pokiaľ ide o jeho sopečnú aktivitu.

Jaskyňa, ktorú vedci objavili, musia preskúmať. Predpokladá sa, že na to bude použijú radar, kamery alebo dokonca roboty. Vedci zatiaľ nepoznajú ani presnú hĺbku tejto jaskyne, ani presný mechanizmus ich výskytu.