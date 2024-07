Výdavky na výchovu dieťaťa od narodenia po dospelosť sa pohybujú od 50 000 do 80 000 eur.

Výchova dieťaťa od narodenia do dospelosti stojí na Slovensku niekoľko desiatok tisíc eur. Výdavky na dieťa sa môžu dostať na sumu 80 000 eur.

Na túto finančnú záťaž by sa mali rodičia pripravovať v ideálnom prípade ešte pred narodením dieťaťa, poukázal odborník na financie zo spoločnosti Partners Michal Mišík.

Rodičia by si mali minimálne založiť šetriaci účet, no ešte lepšie je využiť rôzne investičné produkty. Postupne sa tak môžu pripraviť na očakávané veľké výdavky, napríklad na výbavu pre novorodenca, pre prváka či na vodičský preukaz.

Prečo je to dôležité: Výchova dieťaťa predstavuje značnú finančnú záťaž, ktorá môže ovplyvniť rodinný rozpočet. Skoré šetrenie a investovanie môžu výrazne uľahčiť zvládnutie budúcich finančných výdavkov.

Citát: „Začíname na sume 50 000 eur, ale môže to byť až 80 000 eur, ak dieťa študuje na Slovensku. Je to pomerne vysoká suma a treba ju zahrnúť do svojich finančných plánov,“ zdôraznil Mišík.

Širší kontext: Už základná výbava pre novorodenca môže podľa Mišíka vyjsť na tisíce eur. Následná materská a rodičovská dovolenka predstavujú pokles príjmu rodiny, pričom sa zároveň výrazne zvýšia jej výdavky. Rodičovská dovolenka predstavuje podľa odborníka výrazný pokles príjmu. Domácnosti môžu prísť o 250 eur mesačne.



Od troch rokov je možné dieťa umiestniť do materskej školy. Kým štátne škôlky stoja do 100 eur mesačne, súkromné môžu v závislosti od lokality vyjsť na 300 až 700 eur. Ďalšie výdavky prichádzajú s nástupom do školy.

„Aktovka stojí pokojne aj 100 eur, viac ako batoh na turistiku. Plus nové oblečenie, zošity, pomôcky. Je to obrovský výdavok a naraz,“ priblížil Mišík. Počas nasledujúcich rokov treba počítať napríklad s nákladmi na nový nábytok, školské výlety, lyžiarske výcviky a rôzne krúžky. Časom pribudnú aj výdavky na telefón a počítač.



Pri stredoškolákoch je podľa odborníka výhodou, že už môžu chodiť na brigády a zarobiť si. V ich prípade sú najväčšími jednorazovými nákladmi stužková a vodičský preukaz, ktoré vychádzajú na stovky až tisíce eur. Keďže ide o očakávané výdavky, je možné na ne šetriť priebežne niekoľko rokov.



Po strednej škole môže ísť mladý človek do práce alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tie sú síce na Slovensku bezplatné, ale ubytovanie, strava, knihy či cestovné predstavujú náklady v stovkách eur mesačne. „Rodičia vyjdú tieto náklady asi na 450 eur mesačne, za päť rokov je to 22 500 eur,“ vyčíslil Mišík.

