Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 22. augusta 2025 o 19:49
Čas čítania 0:46

Z pultov sťahujú francúzske syry. Kontrolóri v nich našli nebezpečnú baktériu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Z pultov sťahujú francúzske syry. Kontrolóri v nich našli nebezpečnú baktériu
Zdroj: Unsplash/Elisa Michelet/na voľné použitie

Na slovenský trh bolo distribuovaných 140 balení týchto syrov, pričom každé balenie obsahovalo 12 až 14 kusov.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) obdržala prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informáciu o kontaminácii určitých syrov pôvodom z Francúzska baktériou Listeria monocytogenes. Rizikové výrobky boli už stiahnuté z obchodných regálov.

Na slovenský trh distribuovali 140 balení týchto syrov, pričom každé balenie obsahovalo 12 až 14 kusov. ŠVPS SR vykonala potrebné kroky v súvislosti s hláseniami v rýchlom výstražnom systéme, ktoré sa týkali stiahnutia rizikových výrobkov z trhu a ich bezpečnej likvidácie. Došetrovanie prípadu ukázalo, že syry boli distribuované a predávané v predajniach METRO a Slovenský potravinársky priemysel a.s.; Yeme – Plnochutné potraviny.

Medzi výrobky predávané v predajni METRO patrí Camembert Le Père Alexandre B.Bois 45 % v balení 240 g, ktorý dodávala spoločnosť LAKTOIMPEX spol. s.r.o., s EAN kódom 3365500000149 a dátumom minimálnej trvanlivosti 17. augusta 2025. Ďalej išlo o Coulommiers Mon Père CHV. 320 g, ktorý tiež dodávala spoločnosť LAKTOIMPEX spol. s.r.o., s EAN kódom 812121 a dátumom minimálnej trvanlivosti 26. augusta 2025.

V predajniach Slovenského potravinárskeho priemyslu a.s., Yeme – Plnochutné potraviny, bol distribuovaný Camembert Royal Faucon 250 g. Všetky uvedené výrobky pochádzajú od výrobcu S.E. Chavegrand Sas, Lascoux, Francúzsko.

Prečítaj si aj tieto články:

20. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 6:15 Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania? Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
15. augusta 2025 o 10:20 Čas čítania 0:28 Kontroly hygieny odhalili hrozivý stav v slovenských predajniach potravín. Rozdali vysoké pokuty Kontroly hygieny odhalili hrozivý stav v slovenských predajniach potravín. Rozdali vysoké pokuty
8. augusta 2025 o 18:30 Čas čítania 0:51 Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia
ŠVPS
Zdroj: ŠVPS
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Elisa Michelet/na voľné použitie
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
pred hodinou
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
dnes o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 hodinami
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
dnes o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
dnes o 08:13
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
včera o 12:30
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 3 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
18. 8. 2025 7:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Lifestyle news
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu pred 2 minútami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ pred 39 minútami
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko pred hodinou
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať pred 2 hodinami
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková dnes o 15:56
VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni dnes o 15:10
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu dnes o 14:16
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko dnes o 13:02
Slovensko Všetko
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
dnes o 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Národný kontrolný úrad rozšíril aplikáciu o nové ukazovatele v záložke Kvalita života, ktorá funguje od minulého roka.
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
pred 3 hodinami
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
dnes o 08:13
Na Račianskom mýte v Bratislave našli mŕtveho muža. Na hlave mal vrecko
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
dnes o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska: Autobus narazil do osobného auta, na mieste zasahuje osem záchraniek
dnes o 10:04
Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska: Autobus narazil do osobného auta, na mieste zasahuje osem záchraniek
Slovensko plánuje nový typ strednej školy. Priemyselné školy majú reflektovať nové pracovné kvalifikácie
pred 2 hodinami
Slovensko plánuje nový typ strednej školy. Priemyselné školy majú reflektovať nové pracovné kvalifikácie
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
pred hodinou
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
včera o 19:15
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
dnes o 08:59
Rusko používa proti civilistom na Ukrajine sexuálne mučenie, zistili experti, ktorí pracujú pre OSN

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
dnes o 06:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
včera o 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
včera o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 3 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 3 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia