Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) obdržala prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informáciu o kontaminácii určitých syrov pôvodom z Francúzska baktériou Listeria monocytogenes. Rizikové výrobky boli už stiahnuté z obchodných regálov.
Na slovenský trh distribuovali 140 balení týchto syrov, pričom každé balenie obsahovalo 12 až 14 kusov. ŠVPS SR vykonala potrebné kroky v súvislosti s hláseniami v rýchlom výstražnom systéme, ktoré sa týkali stiahnutia rizikových výrobkov z trhu a ich bezpečnej likvidácie. Došetrovanie prípadu ukázalo, že syry boli distribuované a predávané v predajniach METRO a Slovenský potravinársky priemysel a.s.; Yeme – Plnochutné potraviny.
Medzi výrobky predávané v predajni METRO patrí Camembert Le Père Alexandre B.Bois 45 % v balení 240 g, ktorý dodávala spoločnosť LAKTOIMPEX spol. s.r.o., s EAN kódom 3365500000149 a dátumom minimálnej trvanlivosti 17. augusta 2025. Ďalej išlo o Coulommiers Mon Père CHV. 320 g, ktorý tiež dodávala spoločnosť LAKTOIMPEX spol. s.r.o., s EAN kódom 812121 a dátumom minimálnej trvanlivosti 26. augusta 2025.
V predajniach Slovenského potravinárskeho priemyslu a.s., Yeme – Plnochutné potraviny, bol distribuovaný Camembert Royal Faucon 250 g. Všetky uvedené výrobky pochádzajú od výrobcu S.E. Chavegrand Sas, Lascoux, Francúzsko.
