Európska komisia počas júla varovala Slovensko, že ak zákon bude naďalej presadzovať, môžeme prísť o miliardy z Únie.

Slovenská národná strana (SNS) chce sprísniť zákon o mimovládnych organizáciách, nadáciách a občianskych združeniach.

Sprísnenie chce navrhnúť na septembrovej schôdzi. Chce zamedziť prepojeniu občianskych združení a nadácií na politikov.

SNS chce požadovať aj tresty za zneužívanie verejných funkcií a verejných zdrojov.

Prečo je to dôležité: Nový zákon z dielne SNS sa výrazne podobá na maďarský zákon, ktorý označil Európsky súdny dvor za nezlučiteľný s európskym právom. Podľa predkladaného zákona musia organizácie povinne uvádzať pri svojom názve to, ak majú zdroje zo zahraničia. V prípade pochybenia ich bude môcť ministerstvo vnútra rozpustiť. Môže to mať negatívne dôsledky v podobe stigmatizácie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú kritické voči úradom.

Citát:„V prípade, že budú občianske združenia alebo nadácie skryto využívané na politickú činnosť, navrhneme im najprísnejšie tresty v trestnom zákone,“ povedala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



Širší kontext: SNS už na aprílovej schôdzi podala zákon, ktorého cieľom bolo, aby mimovládne organizácie boli označované ako osoby spolupracujúce so zahraničím. Súčasne navrhla, aby boli zverejňované všetky príjmy týchto inštitúcií.

V septembri chce navrhnúť, aby do tohto zákona spadali všetky občianske združenia aj nadácie a aby bola „striktne a jasne“ odlišovaná verejnoprospešná činnosť od politickej činnosti.



Európska komisia počas júla varovala Slovensko, že proti nemu okamžite spustí právne konanie, ak vláda bude naďalej presadzovať tento zákon. Slovensko tak môže prísť o miliardy z Európskej únie.