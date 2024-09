Dieťa cestovalo v lietadle čínskej leteckej spoločnosti so svojimi starými rodičmi. Dve ženy ho zobrali na toaletu s povolením starej mamy. Letecká spoločnosť vo vyjadrení uviedla, že správanie dvoch žien odsudzuje. Incident na sociálnej sieti pobúril internetovú verejnosť.

Prečítaj si aj tieto články:

"You can't come out if you keep crying!" Two female air passengers, frustrated by the crying of a #toddler, took the child into the #aircraft's bathroom for a disciplinary talk after obtaining consent from the child's grandmother, sparking controversy. https://t.co/XgydSuViNipic.twitter.com/kMGTXdjLEy