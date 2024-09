Širší kontext: Nasadenie robota je nákladné. Prenájom stojí až 100-tisíc libier mesačne (približne 120-tisíc eur). Roboty nevyžadujú odpočinok a neustále monitorujú predajňu. Tesco verí, že roboty sú efektívnejšie než ľudská ochranka, ktorá môže zlyhať v stráži a prehliadnuť krádeže. Roboty ako PID360 sa využívajú aj v iných odvetviach, napríklad na stavbách, kde monitorujú pohyb materiálov a minimalizujú krádeže.

Tesco has installed a number of highly visible PID360 devices made by security tech firm Deter Tech at stores across the UKhttps://t.co/Aqq0nEPZ0W