Novinárka Linda Bartošová nedávno spustila nový podcast pod hlavičkou Českého rozhlasu s názvom Slast, ktorý sa zameriava na tému ženskej sexuality. Projekt sa na sociálnych sieťach stal terčom kritiky, Bartošová ju však odmieta.

„Ako prežívajú svoje prvé intímne zážitky mileniáli a mileniálky? Aké sú ich predstavy a očakávania? Čo sa im nepáči? Kde sa začína a končí kontrola nad ženským potešením?“ znie popis nového podcastu, ktorý sa zameriava na debaty o slobode a intimite mladých žien.

Nová relácia sa po svojom uvedení stala terčom kritiky na sociálnych sieťach. Niektorí ľudia si myslia, že verejnoprávny vysielateľ, akým je Český rozhlas, by nemal vynakladať svoj rozpočet na výrobu podcastov. Iní poukazujú na to, že podcast je určený len pre obmedzené publikum, v tomto prípade pre mladé ženy.

Samotný podcast však pochádza z dielne Rádia Wave, ktorého cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí poslucháči. Úlohou verejnoprávneho vysielateľa je produkovať diela pre všetky vekové skupiny, a teda aj pre mladých ľudí. Tí majú často odlišné obsahové preferencie.

„Domnievam sa, že sa boj začína“

„Už som tu písal, čo si myslím o tom, že ma (Český rozhlas) zasypáva reklamou na svoje ‚verejnoprávne podcasty‘ platené z verejných peňazí, ktoré idú na výrobu podcastu (čo nie je súčasťou definície verejnoprávnosti) alebo končia vo forme peňazí na reklamu u Marka Zuckerberga,“ napísal na X komik a moderátor Luděk Staněk, ktorý na titulnej fotografii podcastu napísal sexistickú poznámku. „Takže tentoraz ma zaujíma niečo iné. Prečo Linda Bartošová nahráva svoj nový podcast v sprche?“ povedal.

V podobnom štýle sa vyjadril aj novinár Miloš Čermák, ktorý trochu urážlivo komentoval doterajšiu kariéru Bartošovej. „Dobre, Linda ‚som-lepšia-než-všetci-ostatní‘ Bartošová zlyhala v súkromnom médiu a ako zle hodený bumerang skončila vo verejnoprávnom médiu, kde má podcast o tom, čo je dôležité pre jej generáciu,“ napísal Čermák a dodal, že začiatok podcastu vníma ako „mimoriadne problematickú vec“.

Čermák následne napísal, že si nevie predstaviť, ako by mu nový podcast vyhovoval, a pridal bizarné prirovnanie. „Asi ako poistenec VZP, ktorý dostal rakovinu a poisťovňa mu namiesto liečby ponúkla dva lístky do divadla Járy Cimrmana. Ako super, určite by som tam rád išiel, ale možno by som predtým uprednostnil štandardnú liečbu,“ dodal, že boj o to, či má Český rozhlas vyrábať nezávislé podcasty, považuje za ukončený.

„Je to politický boj,“ reaguje Bartošová

Na vlnu kritiky reagovala prostredníctvom Instagramu aj novinárka Bartošová. „Zlo obraciam v silu - to, že mám možnosť a privilégium hovoriť s takýmto dosahom o týchto veciach a pracovať na nich, vnímam ako silu. Nikto nám ju nemôže vziať,“ napísala.

Debatu okolo svojho podcastu označila za politický a mediálny boj. „A potom, že o tom nemusíme hovoriť. Neuveriteľné. Stačí sa pozrieť na Slovensko alebo Maďarsko. Tento boj sa zjavne stáva bojom aj u nás,“ pokračovala Bartošová a poukázala na politický vývoj v susedných krajinách, kde sa verejnoprávne médiá v poslednom čase dostali pod politický tlak vládnucich strán.

Bartošová vyjadrila ľútosť nad kritikou svojej osoby. Uviedla, že niektorí z ľudí, ktorí na ňu útočili, boli v minulosti jej učiteľmi na univerzite alebo kolegami v Českej televízii. „Je smutné vidieť ich ‚vývoj‘,“ dodala.

