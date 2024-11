Poslanecký klub SNS má len 7 členov a v prieskumoch sa dlhodobo prepadáva pod hranicu zvoliteľnosti.

Poslanec Roman Michelko z poslaneckého klubu SNS potvrdil záujem strany o rezort vnútra, ak by sa Matúš Šutaj Eštok stal predsedom parlamentu, informuje Denník N.

Michelko uviedol, že zatiaľ neexistuje uzavretá dohoda, no SNS, ktorá má len sedem poslancov, považuje získanie štyroch ministerstiev za dôležité, pretože „každý hlas je potrebný“. Michelko dodal, že tento záujem je súčasťou ich vyjednávacej pozície.

Širší kontext: Poslanec Hlasu Samuel Migaľ vyhlásil, že ak by Šutaj Eštok prešiel do parlamentu, jeho strana si ponechá ministerstvo vnútra. Podľa Migaľa si nevie predstaviť, že by došlo k „šachovaniu“ s rezortmi v rámci koalície. Na otázku, kto by mohol nahradiť Šutaja Eštoka v prípade jeho presunu do parlamentu, Migaľ odpovedal, že jeho meno určite nie je v hre.

Strana SNS prežíva na politickej scéne turbulentné časy. Z poslaneckého klubu vystúpili traja členovia na čele s Rudolfom Huliakom a SNS hrozil existenčný problém. O záchranu poslaneckého klubu sa postaral poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Muňko zo Smeru-SD. Národniari na čele s Dankom sú v prieskumoch verejnej mienky už dlhodobo pod alebo tesne na hranici zvoliteľnosti a zároveň si nárokujú 4 ministerské kreslá.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si tiež: