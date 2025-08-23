Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,5 percenta.
Volebný model agentúry Ipsos za august, ktorý realizovali pre Denník N, ukazuje, že najsilnejšou stranou na Slovensku zostáva Progresívne Slovensko. Podporu tejto strany vyjadrilo 22,5 percenta respondentov. Na druhom mieste skončil Smer-SD, ktorý si udržal vysokú podporu 20 percent.
Na tretej priečke sa umiestnila Republika, ktorú by volilo 10,3 percenta opýtaných. Krátko za ňou nasleduje Hlas-SD s 9,8 percentami. Oba subjekty sa pohybujú v podobnom rozmedzí a bojujú o pozíciu tretej najsilnejšej politickej sily.
Strana Slovensko dosiahla podporu 7,5 percenta. Sloboda a Solidarita získala 7,1 percenta. Nad päťpercentnou hranicou sa ocitli aj KDH so ziskom 6 percent a strana Demokrati, ktorú by volilo 5,2 percenta ľudí.
Pod hranicou zvoliteľnosti sa ocitli menšie subjekty. Aliancia by podľa prieskumu získala 3,6 percenta, Slovenská národná strana 2,7 percenta a hnutie Sme rodina len 2 percentá. Tieto strany by sa tak do parlamentu nedostali.
