Polícia v rámci akcie Dallas zadržala 5 osôb.
Polícia v rámci akcie Dallas zadržala na Slovensku päť osôb – troch občanov Lotyšska a dvoch z Poľska, ktorí odčerpávali státisíce litrov slovenskej nafty. Policajti vykonali tri prehliadky iných priestorov, dve domové prehliadky a päť prehliadok motorových vozidiel. Zaistili štyri autá a jeden kamión, ktorý mal slúžiť na prepravu pohonných látok, informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Príslušníci útvaru boja proti organizovanej kriminalite v spolupráci s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Bratislave od štvrtkového (20. 11.) večera vykonávajú rozsiahly policajný zásah zameraný na preverovanie podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať cudzinci, najmä občania Poľskej republiky a Lotyšska,“ uviedol Hájek. Zákrok prebiehal na území Trnavského, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Podozrivé osoby sa mali podľa doterajších zistení na viacerých miestach sofistikovaným spôsobom napojiť na produktovody určené na prepravu nafty a benzínu, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry SR. V dôsledku tohto malo dôjsť k odčerpaniu minimálne 330 000 litrov nafty, ktorú mali prečerpávať do nelegálnych prečerpávacích staníc a následne prepravovať do zahraničia alebo na ďalšie doposiaľ neustálené miesta, vysvetlil Hájek.
Zasahovať museli desiatky policajtov
„Poškodením potrubia mala vzniknúť aj ďalšia škoda na majetku,“ dodal.
Policajti takisto podľa hovorcu zaistili aj technické zariadenia, ktoré mohli byť využité pri nelegálnom odčerpávaní pohonných látok, ako sú vysokotlakové čerpadlá, hadice, expanzné vaky, elektronické zariadenia, dátové nosiče a ďalšie predmety.
„Na zásahu sa podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu spolupracujú s nami aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy,“ priblížil Hájek.
Dodal, že trestná činnosť je vyšetrovateľom kvalifikovaná ako zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na dva až osem rokov.