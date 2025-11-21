Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 21. novembra 2025 o 7:14
Čas čítania 1:09

Mierový plán USA:Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky porovnateľné s NATO. Prišla by však o územie a stratila časť armády

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mierový plán USA:Ukrajina má dostať bezpečnostné záruky porovnateľné s NATO. Prišla by však o územie a stratila časť armády
Zdroj: Ukrainian Emergency Service/AP/TASR

Takto vyzerá mierový plán USA.

Americký návrh mierovej dohody pre Ukrajinu zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky. Podľa agentúry AFP to potvrdil nemenovaný predstaviteľ USA.

V správe webu Axios sa uvádza, že „akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok“ Ruska na Ukrajinu „bude považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva.“ USA a ich spojenci naň budú reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily.

Agentúra AFP v noci na piatok informovala, že americký mierový plán pre Ukrajinu, podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom, predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov.

AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.

V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali byť dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.

28. októbra 2025 o 17:00 Čas čítania 5:58 Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia“.

Zelenskyj v tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.

13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
29. októbra 2025 o 11:26 Čas čítania 1:12 Vyhrážky z Moskvy: Známy propagandista hovoril o útoku jadrovými zbraňami na Európu (+ video) Vyhrážky z Moskvy: Známy propagandista hovoril o útoku jadrovými zbraňami na Európu (+ video)
15. októbra 2025 o 14:01 Čas čítania 0:50 NATO a EÚ chcú vybudovať „múr proti dronom“. Nový obranný systém má pokryť celé územie Európy NATO a EÚ chcú vybudovať „múr proti dronom“. Nový obranný systém má pokryť celé územie Európy
Trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
USA Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 2 hodinami
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
pred 43 minútami
FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
včera o 19:42
AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu
AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu
včera o 19:12
AKTUALIZOVANÉ: Meteorológovia na zajtra potvrdili výstrahy pred snehom. Na viacerých miestach platí až 2. stupeň
AKTUALIZOVANÉ: Meteorológovia na zajtra potvrdili výstrahy pred snehom. Na viacerých miestach platí až 2. stupeň
včera o 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 2 dňami
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
včera o 19:42
AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu
AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu
včera o 19:12
AKTUALIZOVANÉ: Meteorológovia na zajtra potvrdili výstrahy pred snehom. Na viacerých miestach platí až 2. stupeň
AKTUALIZOVANÉ: Meteorológovia na zajtra potvrdili výstrahy pred snehom. Na viacerých miestach platí až 2. stupeň
pred 3 dňami
V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
V parlamente je veľká zmena v podnikaní pre mnohých Slovákov: Toto je 5 najväčších noviniek, pre niektorých by zrušili odvody
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
pred 4 dňami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
13. 11. 2025 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 2 dňami
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
13. 11. 2025 8:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
F1 jazdci predstavili špeciálne prilby pre Las Vegas Grand Prix. Sleduj, ako vyzerajú včera o 16:51
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov včera o 16:09
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on včera o 15:24
Jediný prezident, ktorého Slovensko potrebuje. Tak sa STEIN27 nazýva na svojej novej tour, kde ho podporí aj SIMILIVINLIFE včera o 12:51
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy včera o 11:45
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru včera o 10:26
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet včera o 09:32
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy včera o 08:55
Spotify predstaví dve nové funkcie, vďaka ktorým sa dozvieš viac o interpretoch a ich tvorbe pred 2 dňami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
včera o 07:41
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí
Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
pred 2 hodinami
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
Poľsko spúšťa operáciu Horyzont. Do terénu vyrazí až 10-tisíc vojakov
včera o 06:30
Poľsko spúšťa operáciu Horyzont. Do terénu vyrazí až 10-tisíc vojakov
Donald Trump predstavil nový mierový plán USA. Požaduje od Ukrajiny územné ústupky a obmedzenie armády
včera o 09:55
Donald Trump predstavil nový mierový plán USA. Požaduje od Ukrajiny územné ústupky a obmedzenie armády
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
včera o 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
VIDEO: Na poľského veľvyslanca v Rusku zaútočila skupina, ktorá skandovala protiukrajinské heslá
včera o 14:12
VIDEO: Na poľského veľvyslanca v Rusku zaútočila skupina, ktorá skandovala protiukrajinské heslá
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Slovensko Všetko
FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
pred 39 minútami
FOTO: Leteli sme z Bratislavy do Košíc. Let trvá iba 35 minút
včera o 19:42
AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu
včera o 20:02
Slovenskí a českí vedci prekvapili svet. Podarilo sa im objaviť úplne nový organizmus
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Aká bude tohtoročná zima na Slovensku? Meteorológ tvrdí, že na horách môže napadnúť rekordné množstvo snehu
pred hodinou
Aká bude tohtoročná zima na Slovensku? Meteorológ tvrdí, že na horách môže napadnúť rekordné množstvo snehu
Extrémne snehové zrážky, poľadovice a hmly predstavujú riziko aj pre dopravu a infraštruktúru.
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
včera o 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
pred 2 dňami
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Ťažký týždeň Roberta Fica: Po úderoch od študentov z Popradu prišiel knockout z námestí. Nepomohli ani hity od Duchoňa
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
pred 3 dňami
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia