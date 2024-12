VIDEO: Prigožinovi postavili v Afrike vlastnú sochu. Zakladateľ Vagnerovcov na nej má nepriestrelnú vestu a vysielačku v ruke

Širší kontext: Bojovníkov z Vagnerovej skupiny do SAR v roku 2018 pozval prezident Faustin-Archange Touadéra, aby pomohli zasahovať proti povstaleckým skupinám. Dcérske spoločnosti skupiny následne získali zákazky na prevádzku zlatých a diamantových baní.



Prigožin a Utkin zahynuli 23. augusta 2023 po páde súkromného lietadla severozápadne od Moskvy, pričom zahynuli všetci ľudia na palube. Stalo sa tak dva mesiace po ich zmarenej vzbure proti Kremľu, ktorý popiera špekulácie, že za nehodu nesie zodpovednosť. Wagner Group sa odvtedy premenovala na Corps Africa, hoci v SAR stále pôsobí pod pôvodným názvom.

A monument to Yevgeny Prigozhin, the late head of Russian mercenary organisation the Wagner Group, was unveiled on Tuesday in Bangui, the capital of the Central African Republic (CAR). ⤵️



