Lietadlo spoločnosti Loganair, ktoré letelo z Manchestru do škótskeho Aberdeenu, zasiahol blesk a poškodil predné sklo, informuje Independent.

Piloti museli lietadlo otočiť a pristáť naspäť na letisku.

Citát: „Loganair môže potvrdiť, že let LM26 z Manchestru do Aberdeenu bol po údere blesku odklonený späť do Manchestru. Lietadlo normálne pristálo a náš tím v súčasnej dobe zaisťuje pre zákazníkov ďalšiu cestu do ich cieľovej destinácie,“ uviedla aerolinka.

Širší kontext: Spoločnosť v stanovisku uviedla, že bezpečnosť cestujúcich je pre nich prvoradá. Výrobca lietadiel Airbus uviedol, že každé lietadlo v prevádzke zasiahne blesk v priemere aspoň raz za rok.

