Seniori nemôžu zabudnúť preukázať žitie v zahraničí.

Pre dôchodcov, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, platí dôležitá povinnosť. Do Sociálnej poisťovne musia poslať „potvrdenie o žití“.

„Riadne vyplnené a overené potvrdenie za príslušný kalendárny štvrťrok zašlite vždy najneskôr

do 15 dní po jeho uplynutí, t. j. do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra príslušného kalendárneho roka

a do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka,“ informuje poisťovňa. Dokument musia vytlačiť a vlastnoručne podpísať. V opačnom prípade im hrozí nevyplatenie penzie.

„Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ a mimo EHP, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že podpis na dokumente musí byť pred zaslaním maximálne mesiac starý a musí byť úradne overený. Formulár je k dispozícii na webovej stránke SP.