Trojica mladíkov v Martine dokopala muža do hlavy. Dôvodom boli kľúče do súkromnej herne

Polícia obvinila troch Vietnamcov, ktorí napadli 41-ročného muža v Martine.

Trojica 21-ročných mužov z Vietnamskej republiky čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaných formou spolupáchateľstva.

Obvinení Vietnamci v sobotu 11. januára fyzicky napadli 41-ročného muža v Martine.

Dôvodom fyzického útoku pred vchodom do bytového domu bol spor o kľúče od súkromnej herne.

Citát:„Útočníci muža zozadu zhodili na zem, kde ho kopali predovšetkým do hlavy, ale aj do iných častí tela. Poškodený sa snažil brániť a rukou si kryl hlavu. To však nebránilo útočníkom pokračovať vo svojom konaní ďalej, pričom pokračovali v kopaní do hlavy predovšetkým do oblasti spánku a skákali po nej. Neskôr po útoku sa mužovi verbálne vyhrážali zabitím,“ priblížila Šefčíková.



Širší kontext: Muž sa i napriek zraneniam neskôr sám dostavil do nemocnice. Počas vyšetrení v nemocnici poškodeného dvaja útočníci opäť kontaktovali, a to s cieľom jeho vydierania. Polícia v krátkom čase podozrivé osoby stotožnila a s predchádzajúcim súhlasom prokurátora zadržala.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine po zabezpečení potrebných dôkazov a vykonaní procesných úkonov vzniesol trom 21-ročným mužom z Vietnamskej republiky obvinenie za zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaných formou spolupáchateľstva a dvom z nich aj za zločin vydierania a zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.

