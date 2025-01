Širší kontext: Táto na 24 hodín avizovaná blokáda prichádza len niekoľko dní po generálnom štrajku, do ktorého sa minulý piatok v Srbsku zapojili mnohí učitelia vysokých a základných či stredných škôl, advokáti, mnohé firmy, kaviarne, reštaurácie, kiná či časť médií.

Po piatkovom generálnom štrajku protesty v Srbsku pokračovali aj cez víkend – sobotňajšími zhromaždeniami v takmer 20 mestách, po ktorých nasledovala výzva, aby Srbi v nedeľu večer na podporu študentov búchali z okien svojich domov a bytov hrncami a panvicami.



Demonštranti pokračujú v nátlaku na vládu v súvislosti s fatálnym pádom betónovej strechy nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktorý si vyžiadal 15 obetí. Časť Srbov sa domnieva, že svoj podiel na tragédii má okrem nedostatočného stavebného dozoru aj korupcia, proti ktorej už niekoľko týždňov masovo protestujú.





#BREAKING#Serbia JUST IN: Protests have begun in the Serbian capital, Belgrade.



Protesters, led by students and farmers, have blocked the highway near the Autokomanda area. pic.twitter.com/o4XNeGSvSS