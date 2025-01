Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti

Medzinárodná oceánografická organizácia UNESCO varuje, že región Stredozemného mora v najbližších tridsiatich rokoch so 100 % pravdepodobnosťou zasiahne cunami.

Podľa meteorológov sa cunami môže vyskytnúť na mieste zvanom Averroesov zlom. Ten sa nachádza na morskom dne približne na polceste medzi španielskou Malagou a severnou Afrikou. Podľa odhadov by mohlo zemetrasenie v zlome spôsobiť až šesťmetrové vlny, ktoré by mohli dosiahnuť španielske pobrežie už za 21 minút. Portál Euronews uvádza, že obyvatelia pobrežia by mali v najlepšom prípade 35 minút na útek do vnútrozemia.

Cunami na tomto mieste by bolo podľa meteorológov veľmi mimoriadnou udalosťou. Intenzita zemetrasenia by sa zjavne nevyrovnala zemetraseniu, ktoré zasiahlo oblasť Indického oceánu v roku 2004, alebo zemetraseniu, ktoré zasiahlo Japonsko v roku 2011.

„Mimoriadne nebezpečná je nielen výška cunami, ale aj prúdenie vody a záplavy, ktoré môžu spôsobiť škody na plážach, v prístavoch a uliciach. Ak ide o malý prístav a nábrežie je veľmi nízke, cunami môže byť zradnejšie,“ povedala začiatkom roka pre Euronews Hélène Hébertová, národná koordinátorka francúzskej organizácie CENtre d’ALerte Tsunami (CENALT). Francúzsko má plán varovania pre prvých 15 minút pred príchodom cunami, ktorý bol vypracovaný v roku 2012.

Vláda v Španielsku spustila systém včasného varovania

Na hrozbu cunami sa už pripravilo aj Španielsko. Vláda zaviedla systém včasného varovania na identifikáciu podmorských zemetrasení. Okrem iného majú aj plán na koordináciu prípadnej reakcie úradov a zabezpečenie bezpečnosti verejnosti. Regionálne mesto Chipiona v minulosti zorganizovalo simulovanú evakuáciu.

UNESCO podniklo v roku 2022 misiu aj na talianske Liparské ostrovy pri pobreží Sicílie. Dôvodom bolo preskúmanie rizika tamojších podmorských sopiek.