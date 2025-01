Michiganský kňaz z anglikánskokatolíckej cirkvi bol odvolaný zo svojej funkcie za to, že urobil niečo, čo sa javí ako nacistický pozdrav.

Michiganského kňaza z anglikánskokatolíckej odvolali z funkcie za to, že napodobnil gesto, ktoré pripomína nacistický pozdrav. Kňaz vykonal toto gesto na konci prejavu.

Zdalo sa, že kňaz cituje Elona Muska, ktorý povedal: „Moje srdce je s tebou,“ a potom napodobnil jeho priamy pohyb.

Podľa vyhlásenia na webovej stránke anglikánskej katolíckej cirkvi Calvinovi Robinsonovi následne odobrali licenciu v cirkvi a ako kňaz už nebude pôsobiť.

„Odsudzujeme nacistickú ideológiu a antisemitizmus vo všetkých jeho formách," uvádza sa vo vyhlásení cirkvi. Cirkev vyjadrila tiež presvedčenie: „Veríme, že tí, ktorí napodobňujú nacistický pozdrav, dokonca aj ako vtip alebo ako pokus o trolovanie svojich odporcov, bagatelizujú hrôzu holokaustu a znižujú obete tých, ktorí bojovali proti jeho páchateľom,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Robinson zverejnil v stredu na svojej facebookovej stránke vyhlásenie, v ktorom obhajoval toto gesto ako vtip na výsmech hysterických liberálov, ktorí označili Elona Muska za nacistu za to, že celkom jasne ukázal publiku, že má s nimi srdce.

Tiež dodal, že sa nepovažuje za nacistu. "Pre prípad, že by bolo potrebné povedať: Nie som nacista," napísal.

Grand Rapids, MI: Meet fascist priest, Calvin Robinson, who gave a Nazi salute at the National Pro-Life Summit in DC to laughter from the audience. He has been the Priest-in-Charge at St. Paul's Anglican Church in Grand Rapids. Today the College of Bishops revoked his license. pic.twitter.com/Nw3h2QWu9G