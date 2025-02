Donald Trump vyhlásil, že USA chcú prevziať kontrolu a vlastníctvo v prípade Pásma Gazy.

Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečili jeho obnovu, vrátane odstránenia nevybuchnutých bômb. Trump sa takto vyjadril na tlačovej konferencii, ktorú v utorok miestneho času absolvoval v Bielom dome s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom po skončení ich rozhovorov.

Trump dodal, že USA v Pásme Gazy zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj, ktorý v tejto oblasti poskytne neobmedzený počet pracovných miest a bývanie ľuďom. Podľa AFP tým však zrejme nemal namysli vysídlených Palestínčanov.

„Nemalo by to (Pásmo Gazy) prejsť procesom obnovy a okupácie tými istými ľuďmi.... ktorí tam bojovali, žili a umierali,“ povedal americký prezident. Dva milióny obyvateľov tejto palestínskej enklávy by podľa neho mali namiesto toho odísť do iných krajín.