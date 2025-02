Takmer 3000 nových žiadateľov si bude môcť upraviť alebo zatepliť svoje staršie domy.

Šiesta výzva programu Obnov dom zvyšuje financie, keďže k pôvodným 28,5 milióna eur pribudlo ďalších 54,34 milióna. Minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí o posilnenej a adresnej pomoci pre ľudí, ktorých energetická spotreba rodinných domov je finančne náročná. Nové zdroje umožnia žiadateľom získať dotáciu 19 000 eur.

„Zvýšením financií umožníme obnoviť ďalších takmer 3000 rodinných domov. A to z pôvodných 1500 až na 4360 žiadateľov, ktorí sa do 15. januára 2025 zapojili do šiestej výzvy,“ povedal Taraba. Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík vysvetlil, že nevyužité finančné prostriedky z mimoriadnej povodňovej výzvy a úspory z vyplácania niektorých žiadostí pomohli navýšiť alokáciu na takmer 83 miliónov eur.

Ministerstvo životného prostredia zároveň avizuje pokračovanie pomoci pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré budú môcť žiadať o príspevok 10.000 eur na čiastkovú obnovu ich staršieho domu. K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát, rovnako sa počíta s vyplácaním záloh do výšky 5000 eur.