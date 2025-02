Na mieste zasahovali záchranári.

V Leviciach v utorok (18. februára) našli v priestoroch toaliet vojenských kasární postreleného čatára. Muž bol práve v službe. Keď vošiel do priestorov toaliet, ozval sa výstrel zo služobnej zbrane.

Podľa informácií TV Novín bol zasiahnutý do hlavy a bol v bezvedomí. Na mieste zasahovali záchranári. „Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo po 19.30 h záchrannú zdravotnú službu na Šafárikovu ulicu do Levíc k mužovi so strelným poranením hlavy,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Danka Capáková.