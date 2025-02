VIDEO: V Južnej Kórei sa zrútil diaľničný most. Na mieste hlásia viacero obetí

Štyria robotníci z Južnej Kórei prišli o život a ďalších šesť utrpelo zranenia po tom, čo sa v utorok (25. februára) zrútil rozostavaný diaľničný nadjazd v juhokórejskom meste Ansong. K zrúteniu došlo približne o 09.50 h (01.50 h SEČ) miestneho času v tomto meste, vzdialenom zhruba 65 kilometrov južne od Soulu, a to počas výstavby úseku rýchlostnej cesty medzi mestami Soul a Sedžong. Na nadjazde vtedy pracovalo desať robotníkov.



Záchranné práce prebiehali približne do 14.20 h miestneho času, keď pod troskami objavili jedného usmrteného robotníka. Zvyšní traja zraneniam podľahli po prevoze do nemocnice. Spomedzi šiestich ďalších osôb utrpelo päť vážne a šiesta len ľahké zranenia.



Stavebná spoločnosť Hyundai Engineering sa za nehodu ospravedlnila. Informovala, že spolupracuje s úradmi, aby zaistila rýchlu obnovu staveniska a pomohla pri vyšetrení príčiny nehody.

