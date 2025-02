Taliansky podnikateľ bol pár rokov v talianskom väzení.

Taliansky podnikateľ Antonino Vadala sa po deviatich rokoch v talianskom väzení vrátil na Slovensko. Na východe, v obci Beša, má podľa informácií denníka SME, opäť podnikať s chovom býkov.

Býčiu farmu Prodest vlastní jeho bratranec Pietro Catroppa, ktorý by mal byť podľa správ niekdajšej policajnej pridelenkyne v Ríme, Dáši Mackovej, kľúčovým mužom 'Ndriny, kalábrijskej mafie na Slovensku. Podľa informácií SME vo firme Prodest kedysi pôsobil aj bývalý poslanec Smeru, Viliam Jasaň.

Širší kontext: Antonino Vadala bol jednou z hlavných postáv posledného článku investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý napokon vyšiel až po jeho vražde. Písal v ňom o prepojení ľudí z úradu vlády Roberta Fica na talianskych podnikateľov, ktorí sa usadili na východnom Slovensku a mali mať kontakty s talianskou mafiou 'Ndrangheta.

Vadala úspešne čerpal na Slovensku eurofondy napriek dlhom jeho firiem. Pôvodne nad ním visel aj tieň podozrenia v prípade Kuciakovej vraždy, to sa ale nepotvrdilo. Napriek tomu však mal iné problémy so zákonom – vydali ho do Talianska, kde si mal v roku 2019 pôvodne odsedieť za pašovanie drog deväť rokov vo väzení. Prepustili ho však už v roku 2022, po tom, čo súd rozsudok zrušil.

