AKTUÁLNE: Trump nariadil pozastaviť vojenskú pomoc Ukrajine

Americký prezident Donald Trump v pondelok nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Pomoc bude obnovená po tom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters odvolávajúcich sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu.



„Prezident dal jasne najavo, že chce mier. Potrebujeme, aby sa k tomuto cieľu zaviazali aj naši partneri. Zastavujeme a prehodnocujeme našu pomoc, aby sme sa uistili, že to prispeje k riešeniu,“ uviedol predstaviteľ v krátkom vyhlásení.



Rozhodnutie Trumpovej administratívy sa podľa denníka Wall Street Journal (WSJ) týka financovania nových dodávok zbraní na Ukrajinu. Zvažuje sa aj zmrazenie dodávok zo zásob ministerstva obrany USA, čo by podľa WSJ ohrozilo schopnosť Kyjeva brániť sa útokom ruských inváznych síl.



„Toto nie je trvalé ukončenie pomoci, je to prestávka,“ citovala televízia Fox News predstaviteľa Trumpovej administratívy.



Agentúra Bloomberg uviedla, že pozastavia dodanie všetkej americkej vojenskej techniky, ktorá sa momentálne nenachádza na Ukrajine, vrátane zbraní prepravovaných letecky a loďami alebo čakajúcich v tranzitných oblastiach v Poľsku. Trump touto úlohou poveril ministra obrany Petea Hegsetha.

Zelenskyj verí v nápravu vzťahov

Trump a Zelenskyj sa v piatok stretli v Bielom dome, kde mali podľa očakávaní podpísať dohodu o nerastných surovinách. Schôdzka sa však skončila predčasne po ich slovnej roztržke. Trump i jeho viceprezident J. D. Vance vytýkali Zelenskému, že nie je dosť vďačný za už poskytnutú pomoc pre Ukrajinu, nemá záujem o mierové rokovania s Ruskom a zahráva sa s treťou svetovou vojnou.



Trumpova administratíva pred týmto rozkolom zrejme predložila Zelenskému dohodu o nerastoch, ktorá však neobsahovala bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, čo ukrajinský prezident spomenul pred novinármi.



Zelenskyj v nedeľu po summite lídrov západných krajín v Londýne vyjadril presvedčenie, že vzťah s USA ostane zachovaný, avšak ďalšie rokovania by sa mali konať za zatvorenými dverami.

Ukrajina dostáva veľkú podporu aj od niekoľkých ďalších západných krajín. Podľa agentúry DPA je však otázne, či dokáže kompenzovať absenciu masívnej pomoci od USA. Americké dodávky sú nenahraditeľné najmä pokiaľ ide o rakety pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Ich výpadok by mohol rýchlo vytvoriť zraniteľné miesta v protivzdušnej obrane, ktoré by ruská armáda mohla využiť na zintenzívnenie svojich útokov balistickými raketami a riadenými strelami. Kolabujúci energetický systém Ukrajiny, dôležité zbrojovky alebo iné strategicky dôležité ciele by tak boli ešte menej chránené.