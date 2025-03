PREHĽAD: Študenti v Bratislave sa dočkajú prerobených internátov, takto to s nimi zatiaľ vyzerá

Tri univerzity v Bratislave pokračujú v rekonštrukcii viacerých internátov.

Univerzita Komenského (UK), Slovenská technická univerzita (STU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) pokračujú v rekonštrukciách svojich internátov. V pláne sú aj ďalšie. Pre TASR to priblížili hovorcovia bratislavských univerzít.

Univerzita Komenského

Najväčšia slovenská univerzita v súčasnosti pracuje na pláne rekonštrukcie Átriových domkov (takzvaných Átriákov), uviedla hovorkyňa UK Eva Kopecká. „Pri niektorých blokoch zvažujeme aj postupné vyradenie z ubytovacej kapacity. K takémuto kroku však pristúpime až po opätovnom zaradení internátu Ľudovíta Štúra do ubytovacej kapacity,“ avizovala.

Práce na oboch blokoch internátu Ľudovíta Štúra by podľa hovorkyne mali byť ukončené a skolaudované najneskôr v júni budúceho roka, aby sa stihli termíny stanovené plánom obnovy. „Po ukončení prvých dvoch etáp plánujeme oba bloky vrátiť do ubytovacej kapacity, čo je predbežne naplánované na začiatok akademického roka 2026/2027,“ doplnila.

Poznamenala tiež, že v prípade internátu Družba UK nedávno opravili kotolňu na bloku D1 a zrekonštruovali 156 izieb - vymenené jadro, nový nábytok, nové kuchynky. „Do budúcnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na výmenu stúpačiek, kúpeľní a WC na bloku D1, ale tiež platí, že ani s týmito prácami nezačneme skôr, ako bude k dispozícii aspoň časť ubytovacej kapacity ´Štúraku´,“ dodala.

Slovenská technická univerzita

Aj STU pokračuje v rekonštrukciách svojich internátov. Hovorca univerzity Juraj Rybanský pre TASR uviedol, že práce na dvoch blokoch študentského domova Mladosť by mali byť dokončené v máji a júni tohto roka. „Zrekonštruované priestory budú pripravené na ubytovanie študentov pre akademický rok 2025/2026. Dokončením týchto blokov bude zrekonštruovaných 13 blokov zo 16, čo je približne 81,25 percenta ubytovacích priestorov študentského domova Mladosť,“ poznamenal.

Na študentskom domove Mladá garda bola začiatkom februára podľa Rybanského dokončená etapa opravy izieb. Podotkol, že opravené izby sa momentálne zariaďujú nábytkom a budú poskytnuté študentom na ubytovanie. Priblížil, že v marci by mali začať rekonštrukcie na študentskom domove Nikosa Belojanisa.

V pláne je podľa neho rekonštrukcia fasády dvorovej časti, rekonštrukcia strechy so zateplením, výmena svietidiel a vykurovacích telies za účelom zníženia energetickej náročnosti tejto budovy. Práce by podľa jeho slov mali byť dokončené do 14 mesiacov od začatia prác.

Ako doplnil, v tomto roku je pripravená na realizáciu aj posledná časť rekonštrukcie študentských izieb na študentskom domove Dobrovičova. „V súčasnosti sa vyhodnocuje verejné obstarávanie. Po dokončení tejto časti budú na študentskom domove Dobrovičova pre študentov zrekonštruované všetky ubytovacie priestory,“ objasnil. Začať chcú podľa neho aj s realizáciou rekonštrukcie ďalšieho bloku B6 na študentskom domove Mladosť a pokračovať na opravách izieb študentského domova Mladá garda.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hovorca EUBA Miroslav Horňák pre TASR potvrdil, že univerzita v súčasnosti rekonštruuje tri študentské domovy. Rekonštrukcia študentského domova Starohájska 4 by podľa neho mala byť ukončená v septembri tohto roka.

Dokončenie rekonštrukcie študentského domova Dolnozemská 1 a študentskej jedálne je podľa hovorcu v pláne v júni budúceho roka. Vlčie hrdlo má byť podľa neho zrekonštruované v máji tohto roka. Horňák dodal, že v pláne sú rekonštrukcia študentského domova Horský park v Bratislave i Bellova 1 v Košiciach.