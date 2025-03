Prudký nárast šokoval aj odborníkov.

Svetoví obchodníci s kávou a pražiarne obmedzili nákupy kávy na minimálnu úroveň. Dôvodom sú vysoké ceny komodity, ktoré má maloobchod problém akceptovať. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na výročnom zasadnutí Americkej asociácie pre kávu tento týždeň v Houstone jej členovia uviedli, že boli šokovaní rastom cien termínovaných obchodov na kávu Arabica na komoditnej burze ICE, ktoré sa od novembra zvýšili o 70 %. „Do marca mávame našu tohtoročnú produkciu zvyčajne vypredanú. Teraz však máme z nej predaných menej než 30 %,“ povedal Renan Chueiri, šéf spoločnosti ELCAFE C.A. v Ekvádore vyrábajúcej instantnú kávu.



Pod prudký rast cien kávy sa podpísala nižšia produkcia v kľúčových pestovateľských regiónoch, najmä v Brazílii. „Nikto teraz nechce nakupovať s dodávkou v neskoršom termíne. Momentálne sa všetko uskutočňuje v rámci systému z ruky do úst,“ povedal jeden z obchodníkov, ktorý si neželal byť menovaný. Systém "z ruky do úst" znamená, že sa nakupuje iba také množstvo kávy, ktoré obchodníci potrebujú. Hromadeniu zásob sa vyhýbajú.

Vývoj do budúcnosti

Nedávny prieskum agentúry Reuters však naznačil, že cena kávy Arabica by do konca roka mohla klesnúť o 30 %. Súčasné ceny totiž obmedzujú dopyt a navyše sa ukazuje, že na budúci rok by Brazília mohla zaznamenať vysokú úrodu. Okrem toho, rast cien viedol k rozširovaniu rozlohy kávovníkových plantáží. Plochy sa zvýšili v Brazílii, ale aj v Indii, Ugande a Etiópii. Dokiaľ však ceny klesnú, budú mnohí obchodníci s kávou zažívať ťažké časy.



Šéf jednej z veľkých pražiarní v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším konzumentom kávy na svete, uviedol, že niektorí z jeho klientov si nie sú istí, či v biznise vydržia. Obchody totiž nesúhlasili s cenami, ktoré požadovali pražiarne. Rokovania sa predlžovali a nakoniec na to začali doplácať aj obchody, keď niektorým z nich začala chýbať káva na pultoch.