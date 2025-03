Biedronka otvára novú predajňu na Slovensku. Pozri si, kde sa bude nachádzať

Novú predajňu otvoria 27. marca.

Biedronka pokračuje v expanzii na slovenskom trhu. Novú predajňu otvoria už 27. marca o 9.00 h. Prevádzku nájdeš v budove na križovatke ulíc G. Bethlena a Nábrežná, neďaleko hlavnej cesty smerom na Komárno. Priestory v minulosti využívali iné maloobchodné prevádzky, vrátane CBA či reštaurácií, informujú My Nové Zámky.

Mesto už v posledných mesiacoch zažilo rozšírenie maloobchodných reťazcov, pričom Lidl otvoril svoju tretiu prevádzku. Biedronka sa netají ambíciou konkurovať cenami. Značka investuje aj do spolupráce so slovenskými dodávateľmi a vytvorila viacero privátnych značiek.

Po Nových Zámkoch Biedronka zamieri do Senice, Levíc a ďalších miest, pričom do roku 2026 chce mať na Slovensku až 50 predajní. V rámci marketingu už niekoľko týždňov intenzívne investuje do billboardových kampaní, ktoré upozorňujú na nízke ceny a výhodné ponuky.