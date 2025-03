Kafiléria aj ministerstvo sa bránia.

Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré zachytáva kamión s pootvoreným kontajnerom plným uhynutého dobytka. Podľa autorov videa išlo o zvieratá nakazené slintačkou a krívačkou. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že všetko prebieha podľa predpisov. Kafiléria aj ministerstvo odmietajú zodpovednosť za stav kontajnerov počas prepravy. Takáč si myslí, že ak došlo k chybe, ide o technickú záležitosť.

Televízia TA3 zachytila ďalší podobný prípad, kde iný kamión dorazil s otvoreným kontajnerom. Nakladanie uhynutých zvierat prebieha na farmách pod dohľadom veterinárnej správy. Kafiléria sa bráni, že prevoz zabezpečuje len na základe pokynov kompetentných orgánov. Kontajnery by mali byť uzatvorené a dezinfikované, no v praxi to nebolo dodržané.

Objavili sa špekulácie, že tlak z rozkladajúcich sa tiel mohol nadvihnúť poklopy. Kafiléria zdôrazňuje, že telá nie sú hermeticky zabalené, pretože takéto štandardy sa pri tomto type prevozu nevyžadujú. Ministerstvo prisľúbilo preverenie situácie a zlepšenie opatrení pri likvidácii uhynutých zvierat.