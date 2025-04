Žraloky na pláž priťahuje teplá voda.

Izraelské úrady pokračujú v pátraní po mužovi, ktorého v pondelok (21. apríla) pri pláži v meste Hadera pravdepodobne usmrtil žralok. Dramatický útok zachytili návštevníci pláže na video. Plavbu v oblasti zakázali, no oblasť s teplou vodou z elektrárne je známa častým výskytom žralokov. Incident sa stal len štvrtým potvrdeným útokom v izraelských vodách za posledných 80 rokov, informuje Times of Israel.

Na videu je vidieť muža, ktorého žralok pravdepodobne odvliekol do hlbšej vody. Svedkovia počuli, ako kričí „hryzú ma“ a márne sa snaží uniknúť. Niektorí svedkovia tvrdia, že útočili viacerí predátori naraz. V oblasti žijú žraloky, ktoré priťahuje teplá voda z elektrárne.

דיווחים דרמטיים על צוללן שננשך ככה"נ על ידי כריש בחוף הים בחדרה. בנתיים הבחור לא נמצא. חיפושים כעת בחוף. ואווו pic.twitter.com/DfbABlFuj1 — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) April 21, 2025

Telo hľadajú pátrači z organizácie Magnus. Zatiaľ sa domnievajú, že muž mal na sebe neoprén, čo by mohlo uľahčiť jeho nájdenie. Ak by ho nemal, podľa záchranárov by mohlo pátranie trvať výrazne dlhšie.