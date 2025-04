Za pár hodín dorazia na Slovensko búrky. Zasiahnu takmer celé územie (+mapa)

Búrky by sa mali vyhnúť iba východu.

Vo štvrtok (24. 4.) najmä na západnom a strednom Slovensku treba počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre ne vydal aj výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.



Výstrahy predbežne platia pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský kraj, ako aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Do platnosti vstúpia o 11.00 h, v niektorých okresoch o 10.00 h. Predbežne by mali platiť do 19.00 h.



Na niektorých miestach by mohlo podľa meteorológov spadnúť za 30 minút 20 až 30 milimetrov zrážok. Nárazy vetra by mohli dosahovať 85 kilometrov za hodinu a pridať by sa mohli aj krúpy.



„Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedol ústav.



Ako dodal, silný dážď by mohol spôsobiť prechodný vzostup vodných hladín a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor zase môže vytvoriť škody menšieho rozsahu a krúpy by mohli poškodiť vegetáciu. „Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku,“ varoval SHMÚ.