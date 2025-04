V prvej polovici leta bude viac zrážok, búrok s hrozbou povodní a zosuvmi pôdy.

Meteorológovia predpovedajú dva rôzne scenáre, ako bude vyzerať tohtoročné leto. Podľa odborníkov z portálu mkweather.com bude Európa rozdelená na dva regióny. Očakávajú, že leto na západe bude o niečo chladnejšie a búrlivejšie ako vnútrozemie a východnejšie časti. Tam očakávajú najteplejšiu periódu roka so suchším a horúcejším počasím.

„Občas dôjde ku krátkym a k prudkým nárazom silných frontálnych systémov, ktoré na rozhraní chladnejšieho a vlhšieho vzduchu na západe a suchšieho a teplejšieho vzduchu na východe vyvolajú silné búrky,“ uvádzajú na webe.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Podľa Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) bude na začiatku leta viacej zrážok, no neskôr sa nadpriemerne oteplí. „V polovici a na konci leta by sa nad strednou Európou mala udržovať tlaková výš, ktorá bude príčinou prevažujúceho suchého počasia, s vyšším rizikom vĺn horúčav. Celkovo by letné teploty mali byť o dva či o tri stupne Celzia vyššie, než je dlhodobý priemer,“ informujú.

Očakávaj búrky

Podľa obidvoch modelov bude v prvej polovici leta viacej zrážok, búrok s hrozbou povodní a zosuvmi pôdy. Búrky zasiahnu najmä Francúzsko, Veľkú Britániu, Írsko, severnú polovicu Talianska, Španielska a Portugalska. Zrážky očakávajú aj v Grécku, Severnom Macedónsku, časti Turecka, Bulharska, Albánska a aj na Cypre. Druhá polovica by mala byť prevažne horúca a suchá.

