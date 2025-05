Európska komisia navrhuje, aby vozidlá staršie ako desať rokov museli absolvovať technickú a emisnú kontrolu každý rok namiesto doterajších dvoch.

Európska komisia navrhuje sprísnenie pravidiel pre staršie vozidlá. Podľa nového návrhu by majitelia osobných áut a dodávok starších ako desať rokov mali absolvovať technickú a emisnú kontrolu každý rok. V súčasnosti platí na Slovensku dvojročný interval pre tieto kontroly, no nové pravidlá by to zmenili, informujú na webe Európskej komisie.

Cieľom návrhu je zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť znečistenie ovzdušia. Komisia upozorňuje, že staršie vozidlá sú častejšie zapojené do dopravných nehôd a spôsobujú vyššie emisie. Nové pravidlá by podľa odhadov mohli zachrániť tisíce životov a predísť vážnym zraneniam.

Okrem ročnej kontroly starších vozidiel chce EÚ zaviesť aj digitálne osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré by uľahčili výmenu informácií medzi členskými štátmi. Súčasťou návrhu je tiež boj proti manipulácii s počítadlami kilometrov.

