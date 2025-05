Putin sa rokovaní zúčastní len nepriamo.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že neočakáva žiadny pokrok v mierových rozhovoroch o konflikte na Ukrajine, kým sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom nestretne osobne. Putin odmietol návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konanie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou na úrovni prezidentov v Istanbule.

„Neverím, že k niečomu dôjde, kým sa my dvaja nestretneme - či sa vám to páči alebo nie,“ vyhlásil Trump na palube Air Force One počas letu zo Spojených štátov do Spojených arabských emirátov.

V Istanbule sa vo štvrtok plánuje začať priame rokovanie medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou, prvé od marca 2022. Putin navrhol ich uskutočnenie minulú nedeľu, no následne odmietol osobnú účasť, pričom miesto neho povedie ruskú delegáciu vyjednávač Vladimir Medinskij.

Hoci má Trump naplánovaný program v Katare a Spojených arabských emirátoch, nevylúčil cestu do Turecka, ak by sa dosiahol pokrok v štvrtkových rokovaniach medzi ruskými a ukrajinskými delegáciami. Cestu do Turecka však Biely dom definitívne vylúčil po tom, čo Kremeľ oznámil, že Putin sa zúčastní len nepriamo.