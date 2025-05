Búrky a tornáda cez víkend zasiahli americké štáty Missouri a Kentucky a spôsobili smrť viac ako 20 ľudí. V Kentucky zomrelo najmenej 14 osôb, pričom guvernér Andy Beshear informoval, že počet obetí pravdepodobne stúpne, pretože úrady stále zbierajú informácie o škodách.

V okrese Laurel na juhovýchode Kentucky napríklad tornádo v piatok pred polnocou spôsobilo smrť deviatich ľudí a ďalšie osoby utrpeli vážne zranenia. Tornádo zničilo niekoľko budov a prevrátilo auto na diaľnici. „Pátranie v oblasti prebiehalo celú noc a bude pokračovať aj v sobotu,“ uviedol úrad šerifa.

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier..pic.twitter.com/l4nh2z03Jp