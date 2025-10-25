Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej 3 obete.
- Ruské dronové a raketové útoky na územie Ukrajiny si v noci na sobotu vyžiadali najmenej tri obete. Zranenia utrpelo 17 ľudí vo viacerých regiónoch krajiny, uviedli v sobotu miestne úrady.
- Šéf regionálnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko v Dnepropetrovskej oblasti uviedol, že pri útokoch zahynuli dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia.
- Ruská armáda v sobotu nadránom podnikla útoky aj na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Útok balistickou strelou si v jednom z rajónov vyžiadal jednu obeť a ďalších desať ľudí utrpelo zranenia.
- Troch z nich previezli do nemocnice, uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Výbuchy poškodili viaceré budovy a domy v niekoľkých štvrtiach.
Citát: „Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram v čase útokov. Dodal, že neobytné budovy v Desňanskom a Darnyckom rajóne zachvátili „rozsiahle požiare“.
Two people are now confirmed dead after the night’s Russian strike on Kyiv— NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2025
One of the wounded died in the hospital — doctors couldn’t save his life 💔
Fires are still raging across the city after the ballistic attack. https://t.co/W2DtWKarZp pic.twitter.com/IH1b7PXbsc
Širší kontext: Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci vystrelilo deväť rakiet a 62 dronov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zachytiť štyri rakety a 50 dronov. Ruské ministerstvo obrany naopak uviedlo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zničila 121 ukrajinských dronov.
Útoky prišli po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy v piatok vyzval Spojené štáty, aby rozšírili sankcie zamerané na ropu z dvoch spoločností na celý sektor a požiadal o dodávku rakiet s dlhým doletom.
🚨BREAKING: Russian ballistic missiles hit residential buildings in Kyiv moments ago. pic.twitter.com/3pFUJklgFZ— World Source News (@Worldsource24) October 25, 2025
