Nemecko posilní dohľad v Baltskom mori kvôli sabotáži ruskou tieňovou flotilou, ktorá obchádza sankcie pri vývoze ropy.

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil posilnenie dohľadu v Baltskom mori kvôli sabotážam podmorských káblov a potrubí, za ktorými stojí údajne ruská tzv. tieňová flotila. „Nemecko, NATO a EÚ bojujú všetkými silami proti hybridným hrozbám vrátane posilnenia hliadok,“ zdôraznil Wadephul.

Rusko údajne využíva tieňovú flotilu na obchádzanie sankcií, ktoré na neho uvalili kvôli jeho invázii na Ukrajinu. Tieto lode, často v zlom technickom stave, sa podľa dostupných informácií v posledných mesiacoch dopustili viacerých sabotáží v Baltskom mori. „Preseknuté káble, narušenie signálu a podozrivé lode nám robia veľké starosti,“ vyjadril sa Wadephul, pričom spomenul, že tieňová flotila predstavuje „absolútne bezpečnostné riziko“.

EÚ preto plánuje uvaliť ďalšie sankcie priamo na tieto lode, aby zabránila obchádzaniu sankcií. „Pomáha to aj Ukrajine, keďže tieňová flotila každý deň prepravuje ropu, ktorú Rusko predáva, pričom obchádza sankcie,“ dodal Wadephul. Ministri zahraničných vecí EÚ očakávajú, že formálne prijmú 17. balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava aj na ruskú tieňovú flotilu a prepravu ropy.

Lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová poukázala na to, že cez Baltské more sa prostredníctvom tieňovej flotily prepravuje asi 84 % vývozu ruskej ropy, čo predstavuje vyše tretinu príjmov do rozpočtu Ruska. Rada pobaltských štátov, ktorá zastupuje demokratické krajiny v tejto oblasti, už vyzvala na prijatie nových opatrení proti tieňovej flotile.