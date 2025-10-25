Japonský turista spadol z múru rímskeho Panteónu a na mieste zomrel.
- Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel.
- Hasiči násilím otvorili bránu, aby sa k nemu dostali čo najskôr, no napriek snahám ho už nebolo možné zachrániť.
- Záchranné služby dorazili na miesto tragédie, kde už iba konštatovali smrť muža. Úrady stále vyšetrujú presnú príčinu pádu.
- Správy portálu Roma Today v sobotu informovali, že turista sa pravdepodobne pokúšal urobiť selfie, keď stratil rovnováhu.
Širší kontext: Stavbu Panteónu dokončili počas vlády rímskeho cisára Hadriána v druhom storočí nášho letopočtu. Ide o jednu z najzachovalejších stavieb antického Ríma, sčasti aj vďaka jej neskoršej premene na kresťanský kostol v siedmom storočí.
Panteón je známy svojou obrovskou kupolou s centrálne umiestneným otvorom, cez ktorý preniká dnu denné svetlo a osvetľuje jej mramorový interiér. V Panteóne sa okrem iných nachádza aj hrob renesančného výtvarného majstra Raffaela.
