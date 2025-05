Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu vyzvala ministra zdravotníctva na stiahnutie vyhlášky.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby stiahol novú vyhlášku sprísňujúcu podmienky pre nové lieky na Slovensku. Podľa AIFP môže táto vyhláška zablokovať aj prístup k už existujúcim liekom a ignoruje odborné názory. Ministerstvo chce dosiahnuť úspory, no AIFP spochybňuje ich realizovateľnosť.

Výkonná riaditeľka AIFP Iveta Pálešová poukázala na zásadnú zmenu: „Kým ochota zaplatiť za rok života je v súčasnosti na úrovni 44.000 eur, tak vyhláška hovorí, že štát bude ochotný zaplatiť za rok života 22.000 eur.“ Vkladá sa tým dôraz na nákladovú efektívnosť ako jediné kritérium na zaradenie lieku do systému úhrad, čo podľa nej nie je v iných krajinách bežnou praxou.

AIFP tiež kritizuje, že nová vyhláška by mohla spôsobiť vyraďovanie existujúcich liekov z kategorizácie. V rokoch 2020 až 2023 sa schválilo 173 liekov Európskou liekovou agentúrou, no do januára 2025 bolo na Slovensku kategorizovaných len 47 z nich, čo ukazuje na 27-percentnú dostupnosť.

Pálešová upozornila na to, že dôraz na nákladovú efektívnosť nemusí priniesť očakávané úspory pre štát. Napríklad, aj efektívny liek pre veľkú skupinu pacientov môže veľmi zaťažiť štátny rozpočet, a tiež chýbajú zdrojové údaje k rozpočtovým analýzam. Vyhláška má síce zvýhodniť lieky pre pacientov s horšou prognózou, no podľa nej to môže znamenať neskorší prístup k liečbe.

Ďalším problémom je nereálna požiadavka na prínos lieku – štát by mal hradiť len lieky, ktoré predĺžia kvalitný život o 20 rokov. Takéto lieky však v praxi takmer neexistujú, najmä kvôli technickým faktorom ako diskontná sadzba.

Podľa AIFP je prioritou ministerstva šetrenie na liekoch, čo reprezentuje iba 19 percent výdavkov verejného zdravotného poistenia. Pri dostatočnej snahe by sa dali úspory nájsť aj inde, než staviť na zdravie pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmenu podmienok na úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia, pretože súčasné pravidlá by v tomto roku mohli byť finančne neudržateľné. Odhaduje sa, že úpravy prinesú úsporu najmenej 583 miliónov eur za päť rokov. Onkologickí, neurologickí pacienti a pacienti so zriedkavými diagnózami budú najviac postihnutí oneskoreným prístupom k inovatívnej liečbe.