Opozícia varuje pred nevýhodnou dohodou.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa pri rokovaniach s Maďarskom odvoláva na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu. Tvrdí, že Maďarsko má na základe platnej zmluvy nárok na 50 % elektriny z vodného diela Gabčíkovo bezplatne, informuje Denník E.

Taraba zároveň pripomína, že Slovensko má nárok na elektrinu z vodného diela Nagymaros v Maďarsku.

Určila to zmluva z roku 1977, podľa ktorej si malo Slovensko a Maďarsko podeliť náklady a výnosy pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. Maďarsko však svoju časť nikdy nepostavilo.

Širší kontext: Podľa vládnych dokumentov Maďarsko požaduje 40 % elektriny z Gabčíkova za nákladovú cenu, pričom by ju nemuselo odoberať, ak by bola drahšia než trhová. Opozičná strana Demokrati varuje, že Slovensko by sa mohlo zaviazať k dlhodobým nevýhodným dodávkam.

Gabčíkovo pokrýva približne 10 % spotreby elektriny na Slovensku. Prevádzkuje ho štátna spoločnosť Vodohospodárska výstavba. Tá v minulom roku dosiahla zisk 325 miliónov eur najmä vďaka vysokým hladinám Dunaja. Zisky priamo podporujú štátny rozpočet. Spor medzi Slovenskom a Maďarskom trvá už viac ako tridsať rokov a konečné riešenie stále chýba.

