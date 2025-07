Najslabšie pokryté mobilným signálom sú tunely.

Slovenské železničné trate aj tunely by do konca tohto roka mali byť pokryté mobilným signálom. Mobilným operátorom to vyplýva z povinnosti, ktorú im uložil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Pre problémy so splnením tejto povinnosti úrad zvažuje odloženie povinného pokrytia tunelov mobilným signálom do konca roka 2028, avšak termín splnenia pokrytia povinnosti mimo tunelov ostáva bez zmeny. V súčasnosti mobilný signál v niektorých úsekoch slovenských železničných tratí stále chýba. Informoval o tom regulačný úrad.



Najslabšie pokryté mobilným signálom sú podľa zistení regulačného úradu tunely. No na trasách Bratislava - Košice či Kúty - Nové Zámky - Štúrovo možno tiež nájsť viacero úsekov bez mobilného signálu.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) priblížila, že Wi-Fi pripojenie vo vozňoch zabezpečujú antény na strechách vlakov. Antény prijímajú signál od viacerých mobilných operátorov, vďaka čomu sa Wi-Fi môže prepínať medzi signálmi podľa aktuálnej dostupnosti. ZSSK pokrýva Wi-Fi službou viac ako 75 % svojho vozového parku.

Projekt plánujú dokončiť do konca júla

Vlakový dopravca postupne nahrádza staršie Wi-Fi zariadenia novými, ktoré podporujú aj 5G technológiu. Podľa ZSSK sú tieto zariadenia certifikované špeciálne pre železničné prostredie. „Od polovice mája prebieha inštalácia 35 routrov s touto technológiou, ktorú dopravca plánuje ukončiť do konca júla. Do budúcna plánuje aj okná so zníženým útlmom signálu, vďaka nim sa zlepší aj individuálne pripojenie cez vlastný mobil,“ uviedla ZSSK.



Regulačný úrad vlani vykonal viacero meraní zameraných na kvalitu mobilného signálu vo vlakoch. Nevyhovujúce stanovenej hodnote tlmenia bolo podľa ich meraní 387 vozňov. Úrad tiež meral pokrytie určených železničných tratí signálmi mobilných sietí piatej generácie, aby tak overil aktuálne pokrytie.

„Namerané výsledky ukázali rôzne úrovne pokrytia tratí jednotlivými operátormi. Najslabšími úsekmi sú najmä železničné tunely. Železničná spoločnosť Slovensko prisľúbila spoluprácu s mobilnými operátormi s cieľom zlepšenia pokrytia tratí mobilným signálom. V tomto roku bude tiež úrad kontrolovať plnenie záväzkov pokrytia mobilných operátorov,“ uzavrel regulačný úrad.

