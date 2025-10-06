Kategórie
Natália Mišániová TASR
dnes 6. októbra 2025 o 5:33
Čas čítania 0:32

Známy bratislavský servis pre mobily a elektroniku končí po 18 rokoch: Desiatky zamestnancov prídu o prácu

Kategória:
Slovensko
Známy bratislavský servis pre mobily a elektroniku končí po 18 rokoch: Desiatky zamestnancov prídu o prácu
Zdroj: Pexels/Towfiqu barbhuiya

V stredisku pracovalo 25 ľudí a priemyselníci varujú, že odchod zahraničných firiem ukazuje problém slovenského podnikateľského prostredia.

Po 18 rokoch končí v bratislavskej Rači známe servisné stredisko Mobiletouch Slovakia, ktoré sa špecializovalo na opravy mobilov a elektroniky. Napriek zlepšeniu hospodárskych výsledkov ho rakúski vlastníci poslali do konkurzu. V stredisku pracovalo približne 25 ľudí, informoval Denník E.

Paradoxom je, že firma sa v posledných rokoch ekonomicky stabilizovala. Po pandemickej strate viac ako 660-tisíc eur medzi rokmi 2020 a 2022, v roku 2023 zaznamenala malý zisk 66-tisíc eur a vlani takmer 340-tisíc eur. Tržby v roku 2023 dosiahli rekordných 10,6 milióna eur, vlani klesli na viac ako 9 miliónov. Firma má nezaplatené odvody 33-tisíc eur.

Priemyselníci upozorňujú, že odchod Mobiletouch Slovakia odráža širší problém slovenského podnikateľského prostredia. Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy zahraniční investori sa Slovensku čoraz viac vyhýbajú a tí, ktorí zostali, investujú len na udržanie súčasného stavu.

mobil, oprava mobilu
Zdroj: insung yoon, Unsplash
Správy z domova
