V stredisku pracovalo 25 ľudí a priemyselníci varujú, že odchod zahraničných firiem ukazuje problém slovenského podnikateľského prostredia.
Po 18 rokoch končí v bratislavskej Rači známe servisné stredisko Mobiletouch Slovakia, ktoré sa špecializovalo na opravy mobilov a elektroniky. Napriek zlepšeniu hospodárskych výsledkov ho rakúski vlastníci poslali do konkurzu. V stredisku pracovalo približne 25 ľudí, informoval Denník E.
Paradoxom je, že firma sa v posledných rokoch ekonomicky stabilizovala. Po pandemickej strate viac ako 660-tisíc eur medzi rokmi 2020 a 2022, v roku 2023 zaznamenala malý zisk 66-tisíc eur a vlani takmer 340-tisíc eur. Tržby v roku 2023 dosiahli rekordných 10,6 milióna eur, vlani klesli na viac ako 9 miliónov. Firma má nezaplatené odvody 33-tisíc eur.
Priemyselníci upozorňujú, že odchod Mobiletouch Slovakia odráža širší problém slovenského podnikateľského prostredia. Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy zahraniční investori sa Slovensku čoraz viac vyhýbajú a tí, ktorí zostali, investujú len na udržanie súčasného stavu.