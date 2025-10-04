Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Meteorológovia upozorňujú, že na severe Slovenska hrozí víchrica. Vietor na horách treba podľa SHMÚ očakávať v okresoch Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy platia od soboty 4. 10. 20.00 h do 5. októbra 7.00 h.
Prečítaj si aj tieto články:
3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia