TASR
dnes 5. októbra 2025 o 12:59
Čas čítania 0:59

Gröhling chce, aby generálny štrajk zatriasol vládou: Firmy môžu dočasne prerušiť výrobu

Kategória:
Slovensko
Gröhling chce, aby generálny štrajk zatriasol vládou: Firmy môžu dočasne prerušiť výrobu
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Predseda SaS Branislav Gröhling zároveň kritizuje KDH a Hnutie Slovensko za podporu novely ústavy, ktorá podľa neho kryje zdražovanie a konsolidáciu.

Generálny štrajk, ktorý iniciuje SaS na 17. novembra, je podľa šéfa strany Branislava Gröhlinga potrebný, pretože protesty už nefungujú. Uvidí, či to bude len symbolické alebo sa aspoň na čas odstaví výroba v niektorých firmách alebo sa zatvoria na niekoľko hodín. Chce však, aby štrajk zatriasol vládou.

Generálny štrajk môže ochromiť Slovensko, pozri si, aké obmedzenia sa s ním môžu dotknúť každého z nás.

Kritizoval KDH aj Hnutie Slovensko

Gröhling zároveň kritizoval KDH a Hnutie Slovensko za podporu novely ústavy SR. Podľa jeho slov tieto strany pomohli premiérovi Robertovi Ficovi prekryť celú konsolidáciu a zdražovanie.

„Je hanbou, že KDH a Hnutie Slovensko naskočili na túto cestu a skočili na lep premiérovi,“ povedal predseda SaS. Očakával, že KDH jasne odmietne spoluprácu so Smerom-SD, no strana namiesto toho volila kompromis. Gröhling dodal, že podľa prieskumov by vznik ďalšej vlády bez Smeru-SD stále vyžadoval spoluprácu aj s Hnutím Slovensko.

Janu Bittó Cigánikovú predseda strany nevyhadzuje

Vnútorná situácia v SaS sa týka aj rozhodnutia, že bývalý šéf strany Richard Sulík nebude na kandidátnej listine SaS v ďalších voľbách. Gröhling zdôraznil, že ide o jeho rozhodnutie a nový príbeh strany spája umiernených liberálov s umiernenými konzervatívcami. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková s týmto rozhodnutím nesúhlasila, no šéf strany uviedol, že ju nevyhadzuje a ani ju nikam neposiela.

Gröhling sa vyjadril aj k zahraničnej politike. Povedal, že rešpektuje výsledok českých volieb, hoci má bližšie k súčasnému českému premiérovi Petrovi Fialovi. Dodal, že bude sledovať, kam sa Česká republika bude uberať.

5. októbra 2025 o 6:40 Čas čítania 1:23 Na Slovensku často pracujú aj penzisti. Zamestnaný je každý štvrtý dôchodca
4. októbra 2025 o 17:35 Čas čítania 0:38 Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
4. októbra 2025 o 15:25 Čas čítania 0:23 Starší muž napadol okresného predsedu Demokratov. Útočník mu zranil tvár
sas
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
