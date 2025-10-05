Predseda SaS Branislav Gröhling zároveň kritizuje KDH a Hnutie Slovensko za podporu novely ústavy, ktorá podľa neho kryje zdražovanie a konsolidáciu.
Generálny štrajk, ktorý iniciuje SaS na 17. novembra, je podľa šéfa strany Branislava Gröhlinga potrebný, pretože protesty už nefungujú. Uvidí, či to bude len symbolické alebo sa aspoň na čas odstaví výroba v niektorých firmách alebo sa zatvoria na niekoľko hodín. Chce však, aby štrajk zatriasol vládou.
Kritizoval KDH aj Hnutie Slovensko
Gröhling zároveň kritizoval KDH a Hnutie Slovensko za podporu novely ústavy SR. Podľa jeho slov tieto strany pomohli premiérovi Robertovi Ficovi prekryť celú konsolidáciu a zdražovanie.
„Je hanbou, že KDH a Hnutie Slovensko naskočili na túto cestu a skočili na lep premiérovi,“ povedal predseda SaS. Očakával, že KDH jasne odmietne spoluprácu so Smerom-SD, no strana namiesto toho volila kompromis. Gröhling dodal, že podľa prieskumov by vznik ďalšej vlády bez Smeru-SD stále vyžadoval spoluprácu aj s Hnutím Slovensko.
Janu Bittó Cigánikovú predseda strany nevyhadzuje
Vnútorná situácia v SaS sa týka aj rozhodnutia, že bývalý šéf strany Richard Sulík nebude na kandidátnej listine SaS v ďalších voľbách. Gröhling zdôraznil, že ide o jeho rozhodnutie a nový príbeh strany spája umiernených liberálov s umiernenými konzervatívcami. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková s týmto rozhodnutím nesúhlasila, no šéf strany uviedol, že ju nevyhadzuje a ani ju nikam neposiela.
Gröhling sa vyjadril aj k zahraničnej politike. Povedal, že rešpektuje výsledok českých volieb, hoci má bližšie k súčasnému českému premiérovi Petrovi Fialovi. Dodal, že bude sledovať, kam sa Česká republika bude uberať.