Anna-Marie Vondráková
dnes 15. novembra 2025 o 15:15
Čas čítania 0:54

Mladá Češka zomrela pri jazde na streche vlaku: Ďalšia obeť nebezpečného trendu

Tragédia sa odohrala v piatok večer v meste Blindenmarkt v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. S rovesníkmi sa chcela zapojiť do riskantného trendu.

Podľa dostupných informácií sa na streche vlaku viezla partia mladých ľudí z Česka. To, že im chýba jedna členka, si všimli neskoro. Incident podľa serveru Novinky nahlásili okolo tretej hodiny ráno.

Bezvládne telo mladej Češky našli medzi stanicami St. Georgen am Ybbsfelde a Blindenmarkt. Privolaní lekári jej už nemohli pomôcť. Polícia v spolupráci s miestnymi úradmi sa teraz snaží ženu identifikovať. Mimoriadna udalosť spôsobila niekoľkohodinové uzavretie železničnej trate medzi Amstettenom a Ybbsom. V sobotu ráno prevádzku obnovili.

Bohužiaľ nejde o výnimku

Nie je pritom prvou obeťou, ktorej sa stal trend „surfovania“ na vlaku podľa obľúbenej hry Subway Surfers osudným.

Minulý rok na jeseň rovnakým spôsobom zomreli dvaja mladíci, Čech a Ukrajinec s trvalým pobytom v Česku. Tí sa tiež rozhodli vyskúšať nebezpečný trend v Rakúsku. Obaja sa vážne zranili pri náraze do strechy v stanici Schönbrunn. Záchranári ich previezli do nemocnice. Mladší z nich zomrel na následky 2. novembra 2024, druhý, osemnásťročný chlapec o päť dní neskôr.

„Naliehavo žiadame zdržať sa takýchto zakázaných, neopatrných a životu nebezpečných akcií. Žiadne video na TikToku, žiadny test odvahy alebo selfie nestojí za to, aby ste vyliezli na súpravu metra alebo električky a riskovali svoj život,“ povedal minulý rok k situácii dopravca Wiener Linien. Jeho varovanie však platí aj dnes. Tento nebezpečný trend si totiž už celosvetovo vyžiadal desiatky obetí. A ako sa zdá, stále je populárny.

vlak, rakúsky vlak, obb
Zdroj: oebb.at
2. novembra 2024 o 15:55 Čas čítania 0:40 VIDEO: Mladíci z Česka skúšali vo viedenskom metre Subway Surfers v realite. Jeden z nich to neprežil VIDEO: Mladíci z Česka skúšali vo viedenskom metre Subway Surfers v realite. Jeden z nich to neprežil
15. novembra 2025 o 10:37 Čas čítania 0:55 Donald Trump chce zažalovať BBC za zostrihaný prejav. Bude žiadať najmenej jednu miliardu dolárov Donald Trump chce zažalovať BBC za zostrihaný prejav. Bude žiadať najmenej jednu miliardu dolárov
15. novembra 2025 o 9:46 Čas čítania 1:29 Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu
