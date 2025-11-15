Mladá Češka zomrela pri jazde na streche vlaku: Ďalšia obeť nebezpečného trendu

Tragédia sa odohrala v piatok večer v meste Blindenmarkt v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. S rovesníkmi sa chcela zapojiť do riskantného trendu.
Podľa dostupných informácií sa na streche vlaku viezla partia mladých ľudí z Česka. To, že im chýba jedna členka, si všimli neskoro. Incident podľa serveru Novinky nahlásili okolo tretej hodiny ráno.
Bezvládne telo mladej Češky našli medzi stanicami St. Georgen am Ybbsfelde a Blindenmarkt. Privolaní lekári jej už nemohli pomôcť. Polícia v spolupráci s miestnymi úradmi sa teraz snaží ženu identifikovať. Mimoriadna udalosť spôsobila niekoľkohodinové uzavretie železničnej trate medzi Amstettenom a Ybbsom. V sobotu ráno prevádzku obnovili.
Bohužiaľ nejde o výnimku
Nie je pritom prvou obeťou, ktorej sa stal trend „surfovania“ na vlaku podľa obľúbenej hry Subway Surfers osudným.
Minulý rok na jeseň rovnakým spôsobom zomreli dvaja mladíci, Čech a Ukrajinec s trvalým pobytom v Česku. Tí sa tiež rozhodli vyskúšať nebezpečný trend v Rakúsku. Obaja sa vážne zranili pri náraze do strechy v stanici Schönbrunn. Záchranári ich previezli do nemocnice. Mladší z nich zomrel na následky 2. novembra 2024, druhý, osemnásťročný chlapec o päť dní neskôr.
„Naliehavo žiadame zdržať sa takýchto zakázaných, neopatrných a životu nebezpečných akcií. Žiadne video na TikToku, žiadny test odvahy alebo selfie nestojí za to, aby ste vyliezli na súpravu metra alebo električky a riskovali svoj život,“ povedal minulý rok k situácii dopravca Wiener Linien. Jeho varovanie však platí aj dnes. Tento nebezpečný trend si totiž už celosvetovo vyžiadal desiatky obetí. A ako sa zdá, stále je populárny.