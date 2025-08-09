Kategórie
TASR
dnes 9. augusta 2025 o 6:55
Čas čítania 0:33

Taliansko zasiahnu poriadne horúčavy. Teploty vystúpia nad 40 stupňov Celzia

Kategória:
Zahraničie
Taliansko zasiahnu poriadne horúčavy. Teploty vystúpia nad 40 stupňov Celzia
Zdroj: Wikimedia Commons

Taliansko postihne nová vlna horúčav.

  • Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.
  • Meteorológovia predpovedajú v sobotu vo Florencii 40-stupňové teploty, v alpskom meste Bolzano sa očakáva, že ortuť teplomera dosiahne hodnotu 38 stupňov Celzia.
  • Teploty nad 35 stupňov budú aj v metropole Rím a v Neapole. Horúčavami najviac postihnuté budú regióny Toskánsko, Emilia-Romagna a širšie okolie Ríma.

Širší kontext: Očakáva sa, že vlna horúčav potrvá najmenej týždeň, teda až do obdobia po štátnom sviatku Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Tento sviatok je v Taliansku tradične vrcholom leta. S výnimkou turistických destinácií sa mnohé obchody a reštaurácie vtedy zatvoria.

Úrady vydali varovania pred horúčavami pre niekoľko miest a odporučili ľuďom, najmä seniorom a osobám so zdravotnými problémami, aby sa čo najviac vyhýbali fyzickej námahe.

Prečítaj si aj tieto články: 

8. augusta 2025 o 14:30 Čas čítania 0:28 Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy) Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy)
7. augusta 2025 o 10:10 Čas čítania 0:34 Na Slovensko mieri vlna horúčav. Teploty môžu prekročiť aj 37 stupňov, SHMÚ vydáva výstrahy (+ mapa) Na Slovensko mieri vlna horúčav. Teploty môžu prekročiť aj 37 stupňov, SHMÚ vydáva výstrahy (+ mapa)
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
rim, taliansko
Zdroj: Unsplash/Spencer Davis
Súvisiace témy:
Horúčavy Správy zo sveta Taliansko
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons
