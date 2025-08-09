Taliansko postihne nová vlna horúčav.
- Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.
- Meteorológovia predpovedajú v sobotu vo Florencii 40-stupňové teploty, v alpskom meste Bolzano sa očakáva, že ortuť teplomera dosiahne hodnotu 38 stupňov Celzia.
- Teploty nad 35 stupňov budú aj v metropole Rím a v Neapole. Horúčavami najviac postihnuté budú regióny Toskánsko, Emilia-Romagna a širšie okolie Ríma.
Širší kontext: Očakáva sa, že vlna horúčav potrvá najmenej týždeň, teda až do obdobia po štátnom sviatku Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Tento sviatok je v Taliansku tradične vrcholom leta. S výnimkou turistických destinácií sa mnohé obchody a reštaurácie vtedy zatvoria.
Úrady vydali varovania pred horúčavami pre niekoľko miest a odporučili ľuďom, najmä seniorom a osobám so zdravotnými problémami, aby sa čo najviac vyhýbali fyzickej námahe.
Prečítaj si aj tieto články:
8. augusta 2025 o 14:30 Čas čítania 0:28 Na Slovensko sa vracajú horúčavy. Cez víkend platia výstrahy pre polovicu Slovenska (+ mapy)
7. augusta 2025 o 10:10 Čas čítania 0:34 Na Slovensko mieri vlna horúčav. Teploty môžu prekročiť aj 37 stupňov, SHMÚ vydáva výstrahy (+ mapa)