Cez víkend bude na Slovensku horúco.
Na Slovensko sa cez víkend vrátia horúčavy. Zasiahnu najmä juh a západ krajiny. Pre regióny v tejto časti krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy 1. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť až 36 stupňov Celzia.
Výstraha platí od 14.00 do 18.00 hod. pre okresy v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Košickom i Banskobystrickom kraji. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomínajú meteorológovia.
Mimoriadne teplé počasie avizuje SHMÚ aj na nedeľňajšie popoludnie, pričom výstrahu v tomto prípade rozšíril na celý juh, západ aj východ Slovenska. Teplota môže popoludní dosiahnuť 36 stupňov Celzia. Výstrahy platia od 14.00 až 18.00 hod., zvýšená výstraha 2. stupňa.
